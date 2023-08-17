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«Неисправимый лгун» не был первым: народ и не догадывался об этой роли Эдиты Пьехи

17 августа 2023 21:00
«Неисправимый лгун» не был первым: народ и не догадывался об этой роли Эдиты Пьехи

На ее счету были важные съемки.

Эдита Пьеха начала петь еще в далеком 1955 году. В СССР она считалась одной из самых любимых звезд, ее обожали как простые зрители, так и чиновники. Пьеха работала с лучшими авторами и композиторами, представляла государство на различных фестивалях и премиях.

И кстати именно эта исполнительница первая сняла микрофон со стойки и начала свободно двигаться с ним по сцене: до нее подобную вольность себе не позволял никто из коллег. Но, как выяснилось, Пьеха блистала не только на сцене, но и в кадре.

Многие поклонники знают, что она снялась в комедии «Неисправимый лгун» вместе с Георгием Вициным в 1973 году. Звезда эстрады сыграла там саму себя. Однако это была уже вторая ее роль.

За три года до этого она появилась в детективе «Судьба резидента». Там Пьеха перевоплотилась во француженку по имени Жозефина Клер. За хрупкой внешностью скрывалась важная профессия — агент западной разведки. За эту роль певицу очень хвалили, однако она к своей работе в кино относилась несерьезно, всегда предпочитая музыку.

«Неисправимый лгун» не был первым: народ и не догадывался об этой роли Эдиты Пьехи
Фото: Legion- Media,Photoagency Interpress/ Russian Look/ Globallookpress.com, кадр из фильма “Судьба резидента” 1970
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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