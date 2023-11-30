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Все знают, что у Эдиты Пьехи есть внук: при этом непубличную сестру Стаса видели единицы

30 ноября 2023 12:00
Все знают, что у Эдиты Пьехи есть внук: при этом непубличную сестру Стаса видели единицы

Гордость звездной семьи.

Судьбу Стаса Пьехи не назовешь легкой. О таких говорят «родился с золотой ложкой во рту», однако пренебрежение звездных родственников сделало артиста глубоко несчастным человеком. К счастью, в его жизни был человек, который помог выбраться с самого дна. Речь идет о сестре Эрике.

В детстве девочка не ладила с братом. Однако когда молодой человек уехал на «Фабрику звезд», то именно Эрика возглавила его группу поддержки. Девушка не только болела за родного человека, но и помогла ему справиться с пагубной привычкой. После того как Пьеха поборол зависимость, вместе с Эрикой они организовали клинику, помогающую людям с таким же недугом.

Женщина окончила архитектурный институт и успела поработать дизайнером. Сегодня внучка Эдиты Пьехи трудится концертным директором брата и совмещает работу с гордым званием мамы. У 37-летней Эрики подрастает дочь Василиса.

Все знают, что у Эдиты Пьехи есть внук: при этом непубличную сестру Стаса видели единицы
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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