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Все знают, что Буратино — копия Пиноккио: вот чем наша кукла выгодно отличается от иностранной

25 ноября 2023 06:15
Все знают, что Буратино — копия Пиноккио: вот чем наша кукла выгодно отличается от иностранной

Авторы вдохновлялись одним и тем же по-разному.

Сложно отрицать, что Пиноккио был прототипом Буратино. Однако характеры носатых персонажей, их судьбы, друзья и финалы сказок отличаются. Самое очевидное различие — это тот самый нос, который и сделал персонажей похожими.

Нос Буратино вполне себе тривиальный, а вот у Пиноккио — волшебный. Он растет от вранья. С носом Буратино, хотя он тот еще врунишка, никаких подобных метаморфоз не происходит.

Отличаются и концовки сказок, и духовные пути деревянных мальчиков. Пиноккио работает над собой от самого начала до самого конца. Каждую главу он становится чуть лучше, чтобы в итоге стать созидательным персонажем. За это деревянного человечка награждает фея и превращает в настоящего мальчика.

Буратино же антагонист. На протяжении всего сюжета он только и делает, что противится своей доброте и человечности. Ни Мальвина, ни папа Карло не могут достучаться до деревянного «чурбана». В конце сказки Буратино не ждет чудо, его ничем не вознаграждают, он не становится человеком. Но он становится лучшей версией себя прежнего. Правда, работать над собой ему придется всю оставшуюся жизнь.

Фото: Кадр из мультфильма «Пиноккио» (1940), кадр из мультфильма «Приключения Буратино» (1959)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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