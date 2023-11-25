Все знают, что Буратино — копия Пиноккио: вот чем наша кукла выгодно отличается от иностранной

Сложно отрицать, что Пиноккио был прототипом Буратино. Однако характеры носатых персонажей, их судьбы, друзья и финалы сказок отличаются. Самое очевидное различие — это тот самый нос, который и сделал персонажей похожими.

Нос Буратино вполне себе тривиальный, а вот у Пиноккио — волшебный. Он растет от вранья. С носом Буратино, хотя он тот еще врунишка, никаких подобных метаморфоз не происходит.

Отличаются и концовки сказок, и духовные пути деревянных мальчиков. Пиноккио работает над собой от самого начала до самого конца. Каждую главу он становится чуть лучше, чтобы в итоге стать созидательным персонажем. За это деревянного человечка награждает фея и превращает в настоящего мальчика.

Буратино же антагонист. На протяжении всего сюжета он только и делает, что противится своей доброте и человечности. Ни Мальвина, ни папа Карло не могут достучаться до деревянного «чурбана». В конце сказки Буратино не ждет чудо, его ничем не вознаграждают, он не становится человеком. Но он становится лучшей версией себя прежнего. Правда, работать над собой ему придется всю оставшуюся жизнь.