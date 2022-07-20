Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером

Несколько дней назад стало известно о предполагаемом расставании Екатерины Варнавы с режиссером Александром Молочниковым. Фанаты заметили, что влюбленные отписались друг от друга в соцсетях. А Екатерина даже удалила все фото с постановщиком, словно пытаясь стереть его из своей жизни. Вместе они уже давно не появлялись и на светских мероприятиях.

Пока поклонники пары гадали, что же произошло между молодыми людьми, была названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером. По информации Woman.ru , постановщик завязал отношения с молодой актрисой из театра на Бронной, где он служит. Среди возможных пассий Молочникова называют Анастасию Ильинскую или Елизавету Базыкину. Обеим девушкам по 22 года. Сообщается, что их роман длится уже около полугода, но все в труппе об этом знали и молчали, ведь Варнава служит в том же театре.

Источники уверяют, что Александр и 37-летняя Екатерина тайно отметили свадьбу около месяца назад. Получается, что их брак просуществовал даже меньше месяца.