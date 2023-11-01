Все знали эту песню в СССР, но ее запретили на 23 года: ситуацию довели до абсурда
Многие до сих пор напевают себе под нос.
Композицию «Ландыши» знает любой человек, который застал Советский Союз. Однако песня прошла немало испытаний, прежде чем стать народным шлягером. В свое время хит канул в Лету аж на 23 года по очень абсурдной и даже дикой причине.
Оскар Фельцман написал «Ландыши» играючи и, можно сказать, даже в шутку, не надеясь на крупный успех. Однако уже через 2 недели после первого исполнения Геленой Великановой песню напевала вся Москва, а затем весь СССР. Затем хит разлетелся далеко за пределы Союза. И, видимо, стал красной тряпкой для цензоров.
Хит запретили на 23 года. А все потому, что дети, поступая на учебу в музыкальные школы, в качестве любимой песни называли «Ландыши». Композитора чуть ли не обвинили в растлении малолетних. Слишком уж популярной в Стране Советов оказалась композиция.
Много лет режиссера травили за «Ландыши». Но забавно и странно, что другие песни не запрещали, позволяя творцу и дальше создавать хиты для музыкантов и артистов первой величины.