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Все женщины позавидуют: что известно о настоящем муже звезды «СашиТани»

4 октября 2023 11:00
Все женщины позавидуют: что известно о настоящем муже звезды «СашиТани»

Прошел серьезную проверку временем.

Валентина Рубцова так долго играет на экране пару с Андреем Гайдуляном, что многие зрители уже считают их настоящей семьей. Но в реальной жизни сердце актрисы было занято еще до съемок в «Универе».

В отличие от партнера по съемочной площадке сериала «СашаТаня», который успел побывать в ЗАГСе уже дважды, Валентина очень внимательно подходила к выбору партнера. С Артуром Мартиросяном она познакомилась еще в 2002 году и только через 10 лет согласилась выйти за него замуж. Пару познакомил Андрей Григорьев-Апполонов, с которым дружила Рубцова.

В первые годы молодые люди просто наслаждались отношениями и занимались карьерой. Валентина ушла из группы «Девочки» и стала сниматься в кино, а ее избранник специализировался на IT-технологиях. Когда актриса поняла, что рядом с ней надежный и верный мужчина, она стала задумываться о создании семьи. Выбору Рубцовой можно лишь позавидовать, ведь супруг оказался не только надежным, но и не ревнивым. Он никогда не беспокоится о партнерах жены по съемкам.

Все женщины позавидуют: что известно о настоящем муже звезды «СашиТани»
Фото: unsplash.com, кадры из сериала «СашаТаня» (2013), социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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