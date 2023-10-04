Все женщины позавидуют: что известно о настоящем муже звезды «СашиТани»

Валентина Рубцова так долго играет на экране пару с Андреем Гайдуляном, что многие зрители уже считают их настоящей семьей. Но в реальной жизни сердце актрисы было занято еще до съемок в «Универе».

В отличие от партнера по съемочной площадке сериала «СашаТаня», который успел побывать в ЗАГСе уже дважды, Валентина очень внимательно подходила к выбору партнера. С Артуром Мартиросяном она познакомилась еще в 2002 году и только через 10 лет согласилась выйти за него замуж. Пару познакомил Андрей Григорьев-Апполонов, с которым дружила Рубцова.

В первые годы молодые люди просто наслаждались отношениями и занимались карьерой. Валентина ушла из группы «Девочки» и стала сниматься в кино, а ее избранник специализировался на IT-технологиях. Когда актриса поняла, что рядом с ней надежный и верный мужчина, она стала задумываться о создании семьи. Выбору Рубцовой можно лишь позавидовать, ведь супруг оказался не только надежным, но и не ревнивым. Он никогда не беспокоится о партнерах жены по съемкам.