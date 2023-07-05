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Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)

5 июля 2023 18:00
Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)

Личное счастье артистка нашла далеко не сразу.

Марина Александрова известна и своими успехами, и бурной личной жизнью. Публика неоднократно обсуждала романы звезды экрана, которые сложно назвать счастливыми. Однако ей все же удалось встретить свою вторую половинку.

После развода с Иваном Стебуновым Александрова не была уверена, что вновь сможет отправиться в ЗАГС. Но на вечеринке она познакомилась с режиссером Андреем Болтенко, который работал на одном из федеральных каналов. Успешный постановщик сразу же заинтересовал артистку не только эффектной внешностью, но и умом: после нескольких часов разговоров они отправились кататься на автомобиле.

Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)

В итоге в 2012 году влюбленные провели тайное венчание, а спустя некоторое время родились двое их детей, Андрей и Катя. И вот уже 11 лет пара живет вместе, считаясь одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Поклонники не скрывают: они по-настоящему завидуют артистке, ведь после стольких неудач она стала женой успешного мужчины, который ставит интересы их семьи на первое место.

Фото: GlobalLookPress, Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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