Все женщины Баталова были похожи между собой: красоткой слыла только одна

Алексей Баталов с молодых лет пользовался огромной популярностью у женщин. Но шанс стать его возлюбленной был не у каждой, ведь актер предпочитал определенный типаж.

Еще в юности Баталов влюбился в школьную учительницу. Она была армянкой по происхождению и обладала яркой внешностью: черные волосы, карие глаза, крупные черты лица. Видимо, этот образ закрепился в сознании Алексея Владимировича, ведь все его избранницы будут похожи на первую любовь.

В жизни актера было три главных женщины, и все они походили друг на друга — каждая была брюнеткой с выразительными глазами. Правда, красавицей считалась только одна из них — актриса и танцовщица Ольга Заботкина. Избранница Баталова известна по фильмам «Два капитана», «Дон Сезар де Базан» и «Неоконченная повесть». Заботкина покорила актера своей яркой внешностью: черные кудрявые волосы, большие глаза, выразительные черты лица.

Однако любовь артистов длилась недолго. Ольга Леонидовна хотела замуж, но Баталов не спешил вести ее в ЗАГС. Он уехал в Москву, даже не предупредив возлюбленную. На этом их роман закончился.