Все желания сбываются моментально: эти женские знаки Зодиака в фаворитах у фортуны

“Как же тебе повезло”, - говорят люди - кто-то с восхищением, кто-то со скрытой завистью, - когда видят, что собеседник по-настоящему счастлив в профессии, личной жизни, хобби и т.д. Не исключено, что для того, чтобы добиться всего этого, человек долго и тщательно трудился, работал над собой, развивал свои таланты. Однако случается и так, что все достижения являются результатом счастливой случайности. Астрологи убеждены, что Фортуна особенно благосклонна к некоторым знакам - она то и дело одаривает их приятными сюрпризами и бонусами. Они рассказали, представительницы каких знаков могут рассчитывать на поддержку высших сил - ведь удача и везение на их стороне.

Близнецы

Когда мы смотрим на женщину-Близнецы, возникает ощущение, что в момент ее рождения на нее высыпался целый мешок подарков от судьбы. Привлекательная, умная, талантливая представительница воздушного знака легко находит себя в любой сфере, а то и в нескольких сразу, не испытывает недостатка во внимании мужчин и добивается поставленных целей в рекордные сроки.

А все потому, что Фортуна действительно избрала ее своей любимицей.

Лев

Львица относится к числу тех везунчиков, которые могут похвастаться идеальной жизнью. Уроженка огненного знака как будто сошла со страниц глянцевого журнала, она одинаково успешна и в карьере, и в браке. Кто-то может заподозрить, что Львица - настоящая ведьма, которая притягивает к себе все, что ей вздумается. Но на самом деле она просто фаворитка Фортуны.

Вселенной нравится уверенность Львицы в себе, поэтому вознаграждает ее за смелость.

Скорпион

Пусть у дамы-Скорпиона тяжелый характер - это не отпугнет от нее удачу. Женщины, появившиеся на свет под водным знакам, не привыкли пасовать перед трудностями. Если Скорпион сказала, что одержит победу - значит, так оно и будет. Фортуна ценит целеустремленность этого знака, поэтому часто одаривает его представительниц щедрыми плюшками.

Скорпион так много трудится, время от времени ее нужно побаловать за старания.

Стрелец

Леди-Стрелец излучает особенную позитивную энергетику. Люди тянутся к ней, словно цветы - к солнцу.

Представительница огненного знака по своей природе настоящий лидер, ей удается достичь больших карьерных высот и легко завоевать признание всего коллектива.

Ее легкий нрав и неповторимая харизма по вкусу Фортуне - она с удовольствием посылает женщине-Скорпиону побольше удачи и везения.