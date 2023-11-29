Все запомнили дряхлыми старушками: знаете ли вы, сколько лет было культовым книжным героиням

Старшее поколение часто сетует на то, что молодежь инфантильна и стремится оставаться в детской позиции как можно дольше. Сегодняшний высокий уровень жизни действительно продлил юные годы и избавил людей от изнуряющего физического труда. В прошлом были совсем иные представления о возрасте. Чтобы это понять, достаточно обратиться к классике.

Мать 13-летней Джульетты, главной героини знаменитой трагедии Уильяма Шекспира, изображается как взрослая, умудренная опытом женщина. Ей было всего 28 лет — совсем девочка по нынешним временам.

Понятие «бальзаковский возраст» появилось благодаря роману Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина». Сегодня так называют дам среднего возраста, но уж явно не 30-летних.

Следовала «трендам» и русская литература. В «Метели» Александр Сергеевич Пушкин пишет, что Марья Гавриловна была уже немолода. Однако речь идет о семнадцатилетней (!) девушке. А знаменитой старухе-процентщице из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» только 42 года. Об этом можно узнать из черновиков писателя.