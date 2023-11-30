Все запомнили бабушкой в окошке: как выглядела советская актриса на первых съемках

Трудно представить себе сказки Александра Роу без милой старушки в оконце. И еще труднее вспомнить, какой эта бабушка была в начале своей карьеры в советском кинематографе.

Роль пожилой рассказчицы досталась Анастасии Зуевой. Она добилась успеха как в театре, так и в кино, хоть начала сниматься довольно поздно — в 38 лет. Любопытно, что за молодой женщиной тут же закрепился один образ.

Константин Станиславский сразу сказал артистке: «Быть тебе на сцене старухой всю жизнь». И эти слова стали для нее пророческими. Режиссеры упорно отказывались видеть в лицедейке роковых красавиц.

Между тем в реальной жизни знаменитость могла вскружить голову любому мужчине. Коллеги бурно обсуждали историю о том, как Зуева, которая тогда уже разменяла седьмой десяток, свела с ума японца-миллионера. Иностранец преследовал актрису по пятам, заваливая подарками. Но она никогда не относилась к его ухаживаниям серьезно, поскольку не хотела покидать родную страну.