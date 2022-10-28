Все закончилось судом: вот куда пропал Владик из «Жмурок»

Влад Толочко прославился, исполнив роль экранного сына Никиты Михалкова в криминальной комедии Алексея Балабанова «Жмурки». Юный артист оказался на съемочной площадке по счастливому стечению обстоятельств, но остался в восторге от актерской работы и в итоге загорелся идеей стать профессиональным артистом.

Так, после работы у Балабанова Толочко начал участвовать в «Ералаше» и даже снялся в нескольких отечественных сериалах. Он планировал поступить в театральный вуз, как только закончит школу, но изменил свои планы. Артист окончил юридический факультет.

Сейчас Толочко работает в суде и живет с родителями в Нижнем Новгороде. Но, несмотря на развивающуюся карьеру, мечты о кинематографе он не оставил. По словам Влада, он вернется на съемочную площадку, если однажды ему представится такой шанс и режиссеры поверят в него.