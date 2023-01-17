«Все ясно, Таргариены – русские!»: не поверите, что заметили в «Доме Дракона»
Внимательные фанаты продолжают изучать популярный проект.
Сериал «Дом Дракона» вышел на экраны в прошлом году и мгновенно стал хитом. Миллионы поклонников неотрывно следили за жизнью рода Таргариенов, а особенно внимательные зрители смогли обнаружить в шоу намеки на русскую культуру.
Так, внимание фанатов привлеки наряды Рейниры Таргариен. Дело в том, что во многих эпизодах она носит весьма необычные головные уборы, которые многим напомнили кокошники. Также соответствия можно увидеть и в других аксессуарах, например, округлых ожерельях и серьгах, даже в фасонах платьев героини.
При этом кокошники, как пишут авторы Дзен-канала «Узнай Россию», можно заметить не только в повседневных образах Рейниры, но и в праздничных нарядах. Например, на свое бракосочетание она надела головной убор, напоминающий кокошник Костромской губернии, который назывался «наклон» и был украшен бисером.
Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданное наблюдение. Многие фанаты пришли в восторг от культурных параллелей и поблагодарили создателей сериала за внимание к русском культуре.
«Все ясно, Таргариены — русские!» — пишут фанаты.