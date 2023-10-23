Все японцы едят этот продукт и живут до 100 лет: секрет оказался прост

Япония — страна, буквально напичканная долгожителями. Кажется, что для населения страны восходящего солнца чуть ли не зазорно — заболеть и сдаться раньше столетнего юбилея. И этой «аномалии» есть простое, но вполне логичное объяснение. Рацион любого здорового японца состоит из определенного и часто исчерпывающего набора продуктов. Львиную долю из которых не станет даже нюхать ни один россиянин.

Едят вот что: бобы, рис, горькую дыню, тофу, бобы, побеги бамбука и пророщенную пшеницу. Все эти продукты вкупе помогают снизить риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но самое ужасное «русскому духу» — основной продукт на любом японском столе — водоросли.

Морскую капусту едят во всех возможных видах и в поистине огромных количествах. И заключительный секретный секрет — поваренная соль. На нее в Японии давно и прочно наложено табу. И не зря. Такие простые лайфхаки в совокупности и помогают жителям страны восходящего солнца сохранять ясность ума и бодрость тела до 100 лет и без особых усилий.