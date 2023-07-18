Все высмеивали победительницу «Миссис Россия» и называли силиконовой куклой: честное фото многих заставило передумать
Знаменитость дала жесткий ответ хейтерам.
Победа Натальи Оскар на конкурсе «Миссис Россия» наделала немало шума. Россияне возмутились тому, что корона досталась отнюдь не красавице. Но блондинка не растерялась и смогла постоять за себя.
Хейтеры набросились на светскую львицу, обвиняя ее в злоупотреблении пластикой и фотошопом. Один из снимков знаменитости, сделанный во время конкурсной программы, быстро стал вирусным в Сети. Многие отметили, что Оскар на этом фото и на фотографиях в своих соцсетях — это будто два разных человека.
Наталья дала видеоинтервью о травле в свой адрес на YouTube-канале «Андрей Швецов». Оскар иронично заметила, что для того, чтобы стать по-настоящему популярной, ей хватило всего лишь одного неудачного кадра. Увидев знаменитость без ретуши, многие передумали и пришли к выводу о том, что в реальной жизни Оскар вовсе не силиконовая кукла, а довольно привлекательная и образованная женщина.
«Умница, красавица, просто супер», «Хорошая девушка», «Потрясающая Натали. Как же ее приятно слушать. Особенно, когда она еще и сама по себе красотка», «Подкупает грамотная речь! Радует, что Наталья такая разносторонняя в таком молодом возрасте! Не надо стесняться быть обалденной», — пишут в Сети.