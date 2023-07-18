Все высмеивали победительницу «Миссис Россия» и называли силиконовой куклой: честное фото многих заставило передумать

Победа Натальи Оскар на конкурсе «Миссис Россия» наделала немало шума. Россияне возмутились тому, что корона досталась отнюдь не красавице. Но блондинка не растерялась и смогла постоять за себя.

Хейтеры набросились на светскую львицу, обвиняя ее в злоупотреблении пластикой и фотошопом. Один из снимков знаменитости, сделанный во время конкурсной программы, быстро стал вирусным в Сети. Многие отметили, что Оскар на этом фото и на фотографиях в своих соцсетях — это будто два разных человека.

Наталья дала видеоинтервью о травле в свой адрес на YouTube-канале «Андрей Швецов». Оскар иронично заметила, что для того, чтобы стать по-настоящему популярной, ей хватило всего лишь одного неудачного кадра. Увидев знаменитость без ретуши, многие передумали и пришли к выводу о том, что в реальной жизни Оскар вовсе не силиконовая кукла, а довольно привлекательная и образованная женщина.