Все встанет на свои места: в МГУ придумали, как проверить гениальную Теплякову

Скандал вокруг Алисы Тепляковой набирает обороты. Образцовой студентки МГУ из нее не вышло, и теперь сотрудники учебного заведения намерены вывести маленького гения на чистую воду.

В восемь лет девочка окончила школу и поступила на платное отделение психологического факультета. Но процесс получения знаний не заладился. Теплякова перестала посещать занятия. Позднее выяснилось, что она продолжила учебу в другом вузе.

Тем временем семье приходят письма из МГУ, где говорится, что договор с Алисой все еще не расторгнут, а значит, она должна появляться не только на парах, но и на экзаменах. На одном из них вундеркинда ждут 29 декабря. Интересно, что на мероприятие заранее пригласили журналистов.

В МГУ преследуют конкретную цель — доказать, что знания Алисы слишком поверхностны и что до уровня остальных студентов она не дотягивает. Такие заявления возмущают Евгения Теплякова.

Он отмечает, что в другом заведении его дочь учится на отлично. Остается только гадать, явится ли студентка на экзамен, а если да, то как покажет себя.