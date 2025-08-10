«Все всегда смеялись»: «Трем мушкетерам» Смехов благодарен по гроб жизни, но искренне жалеет Атос лишь об одном

Вениамин Смехов сегодня празднует юбилей — 85 лет. Для миллионов он навсегда останется Атосом, самым благородным из мушкетеров, но сам артист любит рассказывать, что в жизни у него с «мушкетерством» как-то не задалось. И оттого ему даже обидно.

В студенчестве Смехов был человеком книжным и немного старомодным. Жил по романтическим правилам — не изменять, не меняться, держать марку, иногда до смешных крайностей. Он вспоминал, как в 17 лет однокурсник Вадим Ганшин затащил его в гости к «тусовочной» компании, налил стакан водки и предложил... познакомиться поближе с одной из дам.

Юный Смехов выпил, но при подробном описании дальнейших событий рухнул в обморок. Очнулся уже в ванной, где товарищ с девушками приводили его в чувство.

И на съемках «Трех мушкетеров» Смехов тоже предпочел держаться в стороне от бурной актерской жизни:

«Не участвовал, но как я об этом жалел!»

Впрочем, были и маленькие рекорды — во Львове он стал вторым человеком после Михаила Боярского по закупке «Лимонной». А настоящим носителем гена мушкетерства, по словам Смехова, был Владимир Баллон — фехтовальщик, весельчак, сердцеед и джентльмен в одном лице.

Что мешало самому Атосу стать таким?

«Ну не умел я развернуться», — признавался артист.

Даже в холостые годы он умудрялся на предложения дам отвечать однозначно.