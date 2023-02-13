Все время вместе: гляньте, как помолодела Бабкина рядом с молодым красавчиком

Личная жизнь Надежды Бабкиной — одна из самых горячих тем для обсуждения среди поклонников певицы. Звезда умеет удивлять публику — ранее многие горячо обсуждали ее отношения с Евгением Гором, который младше исполнительницы на 31 год. Теперь же артистке приписывают новый роман.

В Сети появился совместный снимок Бабкиной с молодым красавчиком, рядом с которым, как оказалось, она проводит все свое время. Речь идет о личном пиарщике знаменитости Сергее Рябове. В подписи к кадру, на котором пара запечатлена в свитерах одинакового цвета, «любимчик» Надежды Георгиевны отметил, что вот уже третий день подряд коротает рядом с певицей свои 19-часовые будни.

Интернет-пользователи поспешили порадоваться тому, что артистка оставила Гора в прошлом и нашла новую любовь. По мнению поклонников, рядом с Рябовым Бабкина заметно помолодела и похорошела. Звезда же комментировать слухи о переменах на личном фронте не спешит.