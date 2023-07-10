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Все время в тени: братья Меладзе неспроста прячут единственную сестру (фото)

10 июля 2023 17:00
Все время в тени: братья Меладзе неспроста прячут единственную сестру (фото)

Родственница старается не привлекать к себе внимания.

Константин и Валерий Меладзе давно известны во всем мире. Талантливые музыканты покорили своим творчеством миллионы сердец. При этом лишь редкие поклонники догадываются, что у братьев есть родная сестра Лиана.

Как оказалось, Лиана также занята в музыкальной индустрии. Она работает в продюсерском центре своего брата и сотрудничает со всеми артистами лейбла, большую часть из которых уже давно может назвать близкими друзьями.

При этом женщина не любит публичность, в отличие от своих родственников. Она никогда не дает интервью и редко появляется на светских мероприятиях. А Константин и Валерий полностью поддерживают убеждения родственницы и не рассказывают о ней. Снимки Лианы лишь в исключительных случаях появляются в социальных сетях артистов, а сама она старается держать свои аккаунты в тайне от публики.

Все время в тени: братья Меладзе неспроста прячут единственную сестру (фото)
Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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