Все время в тени: братья Меладзе неспроста прячут единственную сестру (фото)

Константин и Валерий Меладзе давно известны во всем мире. Талантливые музыканты покорили своим творчеством миллионы сердец. При этом лишь редкие поклонники догадываются, что у братьев есть родная сестра Лиана.

Как оказалось, Лиана также занята в музыкальной индустрии. Она работает в продюсерском центре своего брата и сотрудничает со всеми артистами лейбла, большую часть из которых уже давно может назвать близкими друзьями.

При этом женщина не любит публичность, в отличие от своих родственников. Она никогда не дает интервью и редко появляется на светских мероприятиях. А Константин и Валерий полностью поддерживают убеждения родственницы и не рассказывают о ней. Снимки Лианы лишь в исключительных случаях появляются в социальных сетях артистов, а сама она старается держать свои аккаунты в тайне от публики.