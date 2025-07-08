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Все время рядом с Ки Хуном был VIP, и речь не о Фронтмене: этого миллионера в игре убили с особой жестокостью

8 июля 2025 07:00
Все время рядом с Ки Хуном был VIP, и речь не о Фронтмене: этого миллионера в игре убили с особой жестокостью

На самом деле 456-й отомстил богачам, но не осознал этого.

Финал третьего сезона «Игры в кальмара» оставил зрителей в ступоре — Ки Хун мертв, Фронтмен проявил человечность, состязания продолжились. Но один момент указывал на то, что главный герой трилогии все же смог поквитаться с ненавистными VIP, и сам не осознать этого.

Ки Хун сорвался

В третьем сезоне Ки Хун убивает Игрока 388, жестоко, в битве, с ножом в руках. Всё выглядит просто: герой мстит за смерть друзей тому, кто не принес боеприпасы и решил спастись бегством. На первый взгляд Сон просто теряет лицо и на миг становится настоящим игроком.

Но если приглядеться — всё куда тоньше. По одной из самых обсуждаемых теорий, Ки Хун даже не понял, что совершил двойную месть. Ведь убитый им 388-й был не просто участником — это был переодетый VIP.

Миллионер под прикрытием

Игрока 388 не было на первой игре, что почти осталось незамеченным из-за обилия людей на площадке . Да и в момент голосования под его номером показывали другого человека. Возможно ли такое в настолько продуманном сериале Netflix, создатель которого славится своей дотошностью? Нет.

Все время рядом с Ки Хуном был VIP, и речь не о Фронтмене: этого миллионера в игре убили с особой жестокостью

388-й целенаправленно влился в команду Ки Хуна, всегда сидел слишком близко к нему и реагировал на его фразы с нервозностью. Он злится, когда 456-й проявляет сообразительность. Он срывается на обманчиво личном разговоре, когда 390-й спрашивает его о семье.

И он знает кто такой на самом деле игрок 001. В его глазах читается страх, когда тот о чем-то говорит, а спрашивая он всегда смотрит ему в глаза, будто ищет одобрения. И заметьте, 388-й почти всегда голосует за продолжение состязаний.

Все время рядом с Ки Хуном был VIP, и речь не о Фронтмене: этого миллионера в игре убили с особой жестокостью

В Сети считают, что он скрывался под маской тигра в первом сезоне и решил пощекотать нервы в финале, сыграв в настоящую игру и выдав себя за морпеха. Правда тут возникает резонный вопрос: а могли ли организаторы позволить VIP умереть? Вероятно, да, если бы заказчик захотел испытать себя.

Все время рядом с Ки Хуном был VIP, и речь не о Фронтмене: этого миллионера в игре убили с особой жестокостью

Один прыжок разрушил две судьбы: Фронтмен из «Игры в кальмара» до последнего надеялся на совсем другой финал 3 сезона.

Фото: Кадры из сериала «Игра в кальмара»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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