Все время на виду: этот недостаток культовой супермодели не замечает никто

Поклонники даже не догадывались об этом.

Кейт Мосс обрела оглушительную популярность на стыке 1990-х и 2000-х. Модель не считалась эталоном красоты, но это не помешало ей стать культовой фигурой.

Публику покорили сексуальность Кейт, ее особый шарм и раскованность. Однако не все замечали один недостаток, от которого Мосс так и не избавилась. Речь идет о кривых и ассиметричных зубах модели и о ее неголливудской улыбке. Звезда всегда умело скрывала эту непривлекательную особенность, поэтому ее никто не замечал.

Пользователи Сети ахнули, увидев Кейт с ее естественной улыбкой. Они посоветовали Мосс обратиться к стоматологу, ведь это недопустимо, чтобы звезда мирового подиума выглядела так негламурно.

«Как можно жить с такими зубами?», «Кейт богата, но на зубы денег нет?», «Вообще невзрачная женщина, кривой и расплющенный нос, некрасивые зубы», — пишут интернет-пользователи.

Однако Кейт Мосс не волнует мнение ненавистников и критиканов. Модель остается верна себе и не торопится в кабинет стоматолога.