Статьи «Все везде и сразу» больше не самый кассовый фильм А24: ему утерла нос лента с оценкой 8.1 – «это великолепно», уверяют зрители

«Все везде и сразу» больше не самый кассовый фильм А24: ему утерла нос лента с оценкой 8.1 – «это великолепно», уверяют зрители

10 февраля 2026 11:21
«Все везде и сразу» больше не самый кассовый фильм А24: ему утерла нос лента с оценкой 8.1 – «это великолепно», уверяют зрители

Уже скоро картина будет доступна в цифре.

Кинокомпания A24 давно стала эталоном авторского и интеллектуального кино, покоряющего фестивали и сердца критиков. Среди их работ «Леди Берд», «Из машины», «Солнцестояние» и куча других хитов.

Но самым кассовым проектом студии до недавних пор считался фильм «Все везде и сразу». В 2022-м он даже забрал 7 «Оскаров», включая победу в номинации «Лучший фильм».

Но теперь новым абсолютным рекордсменом студии, сместившим «Все везде и сразу» с пьедестала, стал «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли.

На момент публикации сборы картины составили 147 млн долларов, что на 3 млн превысило финальный результат ее предшественника. Примечательно, что прокатная история новинки еще не завершена, а значит, разрыв будет только увеличиваться.

«Все везде и сразу» больше не самый кассовый фильм А24: ему утерла нос лента с оценкой 8.1 – «это великолепно», уверяют зрители

Успех «Марти Великолепного» подтверждается и высокой зрительской оценкой. Фильм уверенно держит 8.1 балла на IMDb, что говорит о редком сочетании коммерческого успеха и публичного признания.

Вот за что хвалят ленту пользователи:

«Очень тонко и иронично, без тяжелого эмоционального люкса, поэтому лично для меня это лучший фильм в карьере Шаламе, в фильмографии Джоша Сэфди и лучший фильм года, за что им всем огромное спасибо»,

«После просмотра я понял, откуда взялись столь высокие оценки. Это ВЕЛИКОЛЕПНО снятое и написанное кино, где ты видишь моральный рост героя».

Похоже, у A24 наступила новая эра. Если раньше студия ассоциировалась в первую очередь с камерными драмами и фестивальными сенсациями, то теперь она доказала, что может создать и более глобальный кассовый хит, не жертвуя своим уникальным почерком.

Кстати, во вторник, 10 февраля, «Марти Великолепный» выйдет в цифровом формате, что, вероятно, принесет проекту новую волну популярности.

Фото: Кадры из фильмов «Все везде и сразу» (2021), «Марти Великолепный» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
