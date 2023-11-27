Все в зале встали и прослезились: Костомаров впервые запел после страшной трагедии (видео)

Роман Костомаров не мог и предположить, какими страшными последствиями для него обернется пневмония. Кома, потеря конечностей — в январе фигурист оказался на грани жизни и смерти. Однако олимпийский чемпион 2006 года справился с выпавшими на его долю испытаниями и показал публике небывалую силу духа.

Спортсмен продолжает тренировки, посещает различные мероприятия и участвует в телепередачах. Недавно Костомаров засветился в шоу «Аватар», в котором используется технология захвата движений. Фигурист скрывался за компьютерной моделью Железного Дровосека, но члены жюри его рассекретили.

Роман Костомаров заметно удивился, что Ирина Понаровская обо всем догадалась. На прощание чемпион спел судьям и зрителям пронзительную композицию «Город, которого нет» авторства Игоря Корнелюка. Сергей Лазарев признался, что его, как и остальных присутствующих, исполнение тронуло до слез.