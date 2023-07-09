Все в восторге от внезапно помолодевшего Брэда Питта: вы тоже должны это увидеть (фото)

Брэд Питт не намерен сдавать позиций. Бывший муж Анджелины Джоли остается секс-символом, и, кажется, годы над ним не властны. Поклонники заметили, что и без того невероятно привлекательный актер будто резко помолодел и стал еще более очаровательным.

В Сети звезду вовсю сравнивают с Бенджамином Баттоном, персонажем популярной картины, который с течением времени становился только моложе. Так и Брэд Питт будто не умеет стареть. Интернет-пользователи в восторге от новых кадров со знаменитостью, отмечая, что он словно сбросил два десятка лет.

Нельзя исключать, что главный секрет молодости звезды — это его страсть к работе. Только этим летом артист трудится над целым рядом проектов. Например, он участвует в съемках триллера «Волки», а также ленты о «Формуле-1». Причем экс-супруг Джоли задействован в работе над этими проектами не только как актер, но и как продюсер.