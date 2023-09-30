Все в ужасе от того, что творит внучка Гурченко: это уже ни в какие ворота

У Людмилы Гурченко была очень насыщенная личная жизнь, под венец она успела сходить шесть раз. Тем не менее актриса всегда подчеркивала, что на первое место ставит карьеру, а не семью. Вот почему она не была привязана к своей единственной дочери Марии. Отношения с внучкой Еленой Королевой тоже не сложились.

Но именно девушка стала одной из главных наследниц состояния советской звезды. И поступает она с ним довольно безжалостным образом. Так, как выяснилось, Королева выставила на продажу подмосковную дачу бабушки в деревне Глаголево.

При жизни Гурченко обожала это место, о его расположении не знали ни поклонники, ни даже близкие друзья. Там она могла наслаждаться законным уединением. Королева обещала, что превратит коттедж в музей актрисы, однако ей понадобились деньги. Как сообщают СМИ, она надеется продать дачу и участок за сумму не менее 16 млн рублей.

Друзья актрисы уже осудили женщину. Ведь новый владелец, скорее всего, просто снесет дом Гурченко. Но Королева пояснила, что сама отдыхать там она не собирается, а финансы ей бы сейчас пригодились, так как от наследства бабушки уже ничего не осталось. Даже Прохор Шаляпин, близкий знакомый Елены, оказался шокирован ее решением, заявив, что она «профукала» целое состояние.