Все в паутине, дети странные: от происходящего в доме Киркорова мурашки по коже (фото)
Артист не оставил в стороне мистический праздник.
Филипп Киркоров никогда не скрывал свою любовь к декорированию дома. В честь каждого праздника он приглашает команду дизайнеров, которые преображают его особняк. И в этот раз музыкант решил украсить дом к Хэллоуину.
Судя по видео, в гостиной артиста расположилась большая инсталляция из паутины, тыкв и сена. А на лестницах можно увидеть маленькие черепа, скелеты и другие атрибуты праздника. При этом дети также прониклись духом Дня всех святых и примерили соответствующие пугающие костюмы.
Пользователи Сети не прошли мимо новостей из жизни артиста. В комментариях многие осыпали работу декораторов комплиментами, а некоторые, напротив, осудили музыканта за любовь к мистическому празднику.
«Красиво все так украсили», «Главное, чтобы детям было весело», «Плохой праздник, злой, а в детях нужно воспитывать светлое», — считают поклонники артиста.