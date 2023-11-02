Все в паутине, дети странные: от происходящего в доме Киркорова мурашки по коже (фото)

Филипп Киркоров никогда не скрывал свою любовь к декорированию дома. В честь каждого праздника он приглашает команду дизайнеров, которые преображают его особняк. И в этот раз музыкант решил украсить дом к Хэллоуину.

Судя по видео, в гостиной артиста расположилась большая инсталляция из паутины, тыкв и сена. А на лестницах можно увидеть маленькие черепа, скелеты и другие атрибуты праздника. При этом дети также прониклись духом Дня всех святых и примерили соответствующие пугающие костюмы.

Пользователи Сети не прошли мимо новостей из жизни артиста. В комментариях многие осыпали работу декораторов комплиментами, а некоторые, напротив, осудили музыканта за любовь к мистическому празднику.