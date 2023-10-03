Все узнали о Мэлсе из «Стиляг» 15 лет назад: ахнете, увидев красавца сейчас

Музыкальный фильм режиссера Валерия Тодоровского «Стиляги», который был снят еще в 2005 году, получил четыре премии «Ника» и четыре награды «Золотой орел». В этом году картине исполнится 14 лет. Многих интересует судьба актеров – например, далеко не все поклонники кинокартины сейчас смогут узнать того самого Мэлса, которого сыграл Антон Шагин.

Несмотря на тяжелое детство артиста и смерть мамы, ему удалось пройти все перипетии судьбы и справиться с трудностями. В детстве мальчику даже приходилось собирать кости свиных туш, чтобы бабушка варила из них суп. В девятом классе, будучи подростком, Антон решил поступить в ПТУ на слесаря-инструментальщика, но в какой-то момент изменил свой выбор и пошел учиться в Школу-студию МХАТ.

«Стиляги» дали молодому актеру толчок к дальнейшей карьере. После этого проекта его стали замечать и другие режиссеры. Сейчас в фильмографии Шагина насчитывается более 20 фильмов, в том числе «Бесы», «Союз спасения», «Подкидыш».

Вместе с Вероникой Исаевой он воспитывает сына Матвея и дочь Полину. Поклонники артиста гадают, неспроста ли выбор имени для дочери совпал с именем партнерши по музыкальной драме.