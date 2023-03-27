Все уже перекошено: замучивший себя пластическими операциями мужчина ужаснул народ (фото)

39-летний Родриго Алвес, прославившийся как живой Кен из-за множества пластических операций, уже второй год живет в теле Барби. Манекенщик сменил пол и превратил себя в женщину. Спустя два десятка пластических операций от ее внешности на голове шевелятся волосы.

Алвес решился на смену пола в 2021 году. Тогда же он сменил имя. Джессика, пришедшая на место Родриго, увеличила грудь, изменила линию подбородка и впала в депрессию из-за ожирения. Есть она постоянно хотела из-за инъекций женских гормонов, которые обеспечивали трансгендерный переход.

Блогеру удалось вернуть вес в норму, но перемены, произошедшие в нем, шокировали подписчиков. Застывшая маска вместо лица, непропорциональный бюст и искусственно вздернутая линия век — пользователям Сети Джессика-Родриго напоминает то громоздкую мебель, то змею.

«Капец, духовой шкаф. Он, наверное, стоя спит», «Если вы так счастливы, перестаньте использовать фильтры», «Это рептилия?» — высказываются подписчики.

Будто желая подчеркнуть свою отталкивающую неестественность, звезда соцсетей одевается в обтягивающие комбинезоны с глубоким декольте, носит высокие каблуки и длинные ногти.