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Все усилия напрасны: почему Карлу III не удастся избавиться от Меган Маркл

14 ноября 2022 11:20
Все усилия напрасны: почему Карлу III не удастся избавиться от Меган Маркл

Развод оскандалившихся супругов отменяется.

На днях Сеть взбудоражила новость о разводе герцогов Сассекских. Многие хейтеры Меган Маркл охотно поверили словам королевского эксперта Колин Кэмпбелл о том, что принц Гарри, наконец, понял, что из себя представляет его супруга, а потому решил с ней расстаться.

И пока интернет-пользователи ликуют, блогер Лена Миро призывает их не радоваться раньше времени. Светская обозревательница полагает, что как бы членам королевской семьи, а в особенности Карлу III, ни хотелось избавиться от занозы в виде Маркл, все усилия будут напрасны.

Блогер подчеркнула, что не верит эксперту, поскольку ее слова продиктованы личной неприязнью к герцогине. «Ты просто не любишь Меган», — уточнила Миро. Также она отметила, что развод — запасной план бывшей американской актрисы, но прибегать к нему она пока не планирует, поскольку для этого нет никаких причин.

«Энергичная Меган Маркл и чуть вялый принц Гарри органично сочетаются», — подытожила блогер в своем ЖЖ.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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