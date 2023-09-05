Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой

Криминальный сериал «Бригада» вышел на экраны больше 20 лет назад. Миллионы зрителей с интересом следили за приключениями Саши Белого, Фила, Пчелы и Космоса. Картина стала настоящим хитом, однако для некоторых актеров съемки обернулись трагическим исходом.

Поклонники уверены, что «Бригада» проклята, ведь многие артисты из сериала ушли из жизни на пороге 50-летия или на несколько лет позже этого рубежа. Андрей Нагорнов, сыгравший бизнесмена, скончался в возрасте 56 лет в 2022-м: обстоятельства его смерти не уточняются. Таинственной была и гибель Николая Еременко, исполнившего роль Юрия Ростиславовича. Ему было 52 года.

Дмитрий Гуменецкий (начальник охраны Белого) умер в 49 от онкологии, а 45-летний Александр Дедюшко, засветившийся в одном из эпизодов, разбился в автокатастрофе. Андрея Панина (Володя Опер) убили в возрасте 50 лет, но преступников так и не нашли, как пишет «Комсомольская правда».