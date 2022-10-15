Все турки ненавидят Хюррем-султан: вот в чем загвоздка главного мифа «Великолепного века»

После выхода сериала «Великолепный век» многие поверили в его достоверность и всерьез обозлились на исторических персонажей, фигурирующей в картине. Больше всего от турков досталось Хюррем, которую обвинили в убийстве Мустафы и воцарении шехзаде Селима.

В сериале показали, что казнь шехзады Мустафы была следствием интриг Хюррем-султан, однако в реальности все было не так однозначно. Специалисты считают, что серьезной вражды между Хюррем и первым сыном султана не было, а турецкий историк Ильбер Ортайлы и вовсе доказал, что в те времена хасеки-султан тяжело болела и не вмешивалась в государственные дела.

В «Великолепном веке» утверждается, что сын Хюррем Селим был недостойным правителем.

Однако реальный Селим не был пьяницей, да и Османскую империю он не развалил – напротив, при правлении султана Селима границы Османского государства сильно расширились.

Так что даже если турки и в правду ненавидят Хюррем, то эта ненависть беспочвенна.