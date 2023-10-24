Все тощее тело в татуировках: на этот раз Киркоров зашел слишком далеко с экспериментами
Поп-король переборщил.
Народ окончательно потерял того Филиппа, которого когда-то любила вся страна. В последнее время Киркоров только и делает, что экспериментирует с внешностью. Музыкант доволен собой, а россияне при виде него плюются.
Бывший муж Пугачевой перекрасился в блондина и избавился от лишнего веса. В последнем ему помог оскандалившийся звездный хирург Тимур Хайдаров. Исполнитель перенес липосакцию и обзавелся кубиками пресса, а также заметно округлившейся за счет специального импланта пятой точкой.
Теперь его тело выглядит слишком уж тощим. В социальных сетях певец опубликовал видео, где показал себя во всей красе. Он надел телесного цвета боди с имитацией многочисленных татуировок. Интернет-пользователи решили, что в этот раз поп-король зашел слишком далеко с экспериментами.
«Раньше был король, а сейчас шут гороховый», «Пугало огородное, а не народный артист», «Маразм крепчает, детей жалко», «Гадкое зрелище», «Это уже диагноз», —пишут в Сети.