Все тощее тело в татуировках: на этот раз Киркоров зашел слишком далеко с экспериментами

Народ окончательно потерял того Филиппа, которого когда-то любила вся страна. В последнее время Киркоров только и делает, что экспериментирует с внешностью. Музыкант доволен собой, а россияне при виде него плюются.

Бывший муж Пугачевой перекрасился в блондина и избавился от лишнего веса. В последнем ему помог оскандалившийся звездный хирург Тимур Хайдаров. Исполнитель перенес липосакцию и обзавелся кубиками пресса, а также заметно округлившейся за счет специального импланта пятой точкой.

Теперь его тело выглядит слишком уж тощим. В социальных сетях певец опубликовал видео, где показал себя во всей красе. Он надел телесного цвета боди с имитацией многочисленных татуировок. Интернет-пользователи решили, что в этот раз поп-король зашел слишком далеко с экспериментами.