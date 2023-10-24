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Все тощее тело в татуировках: на этот раз Киркоров зашел слишком далеко с экспериментами

24 октября 2023 19:45
Все тощее тело в татуировках: на этот раз Киркоров зашел слишком далеко с экспериментами

Поп-король переборщил.

Народ окончательно потерял того Филиппа, которого когда-то любила вся страна. В последнее время Киркоров только и делает, что экспериментирует с внешностью. Музыкант доволен собой, а россияне при виде него плюются.

Бывший муж Пугачевой перекрасился в блондина и избавился от лишнего веса. В последнем ему помог оскандалившийся звездный хирург Тимур Хайдаров. Исполнитель перенес липосакцию и обзавелся кубиками пресса, а также заметно округлившейся за счет специального импланта пятой точкой.

Теперь его тело выглядит слишком уж тощим. В социальных сетях певец опубликовал видео, где показал себя во всей красе. Он надел телесного цвета боди с имитацией многочисленных татуировок. Интернет-пользователи решили, что в этот раз поп-король зашел слишком далеко с экспериментами.

Все тощее тело в татуировках: на этот раз Киркоров зашел слишком далеко с экспериментами

«Раньше был король, а сейчас шут гороховый», «Пугало огородное, а не народный артист», «Маразм крепчает, детей жалко», «Гадкое зрелище», «Это уже диагноз», —пишут в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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