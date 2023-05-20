Все точно будет: известная певица заговорила о будущем с женатым Бондаренко

Не зря поклонники Станислава Бондаренко волнуются за благополучие его семейной жизни. Повод для переживаний у фанатов актера, да и у его жены точно есть.

Все дело в том, что Ольга Бузова не намерена оставлять звезду российских сериалов в покое. После успешного опыта совместной работы певица жаждет продолжения.

О своих планах на Бондаренко она рассказала в блоге, отвечая на вопросы фанатов о клипе на песню «Верни».

«Сейчас самый популярный вопрос: “Будет ли продолжение?” Отвечу: “Будет”», — обрадовала народ артистка.

Поэтому Аурелии Алехиной точно не стоит закрывать глаза на связь мужа со звездой. Ведь со своим бывшим молодым человеком Давой Бузова познакомилась именно на съемках.