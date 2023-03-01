Все тело в горошек: иностранцы пришли в ужас от советского лекарства «против всего»

Многие методы лечения, которые были популярны у советских граждан, вызывали у иностранцев оторопь. И речь идет не о листе подорожника, ставшем мемом и объектом шуток, а о старой доброй зеленке, которая и сегодня есть в каждой российской семье.

Универсальное средство изумрудного цвета было изобретено в 19 веке. Первоначально это был краситель, который использовали в промышленных масштабах. Но он пригодился и в медицине. Английские биохимики начали добавлять красители в препараты, а затем обнаружили, что микробы погибают от этого состава. Так средство начали использовать как антисептик.

Однако в Европе зеленка так и не прижилась. Зато в СССР этот раствор оказался как нельзя кстати. Это связано с тем, что средство было дешевым, долго хранилось и легко использовалось. Зеленкой обрабатывали швы у рожениц, а также замазывали пятна от ветрянки у детей. Ребенок, раскрашенный под горох, вызывал немало удивления у иностранцев, которые никогда не верили в чудодейственность этого изумрудного вещества.