Все такой же красавчик: ахнете, увидев Эду из «Семейных уз» спустя 20 лет

Рейнальдо Джанеккини фактически ворвался в кинематограф. Первая роль — и сразу главная. Да еще какая! Красавчик Эду, ставший яблоком раздора между матерью и дочерью, сводил с ума зрительниц сериала «Семейные узы».

За жизнью 50-летнего артиста и сегодня следят миллионы подписчиков. А следить есть за чем. На долю сексапильного и знойного красавца выпало множество испытаний. После феноменального успеха «Семейных уз» актер снялся в сериале «Земля любви, земля надежды». Его Тони произвел на фанаток едва ли не большее впечатление. Статный кареглазый брюнет с мужественным подбородком влюбил в себя, кажется, полмира.

Однако в личной жизни артиста ждало разочарование. Роман с журналисткой Марилией Габриэллой закончился после пяти лет совместной жизни. В 2011 году актеру диагностировали рак крови. Он прошел несколько курсов химиотерапии и сейчас почти не снимается. Невзирая на перенесенную болезнь, Джанеккини выглядит потрясающе и по-прежнему напоминает знойного сердцееда Эду. Артист посвятил себя модельной карьере и до сих пор является лицом Armani.