Все такой же чудик: куда пропал Богдан Титомир, который был главной звездой рэпа 90-х

Богдан Титомир прославился на всю страну в 90-х. Артист выступал в группе «Кар-Мэн», а после отправился в сольное плавание, шокируя публику эпатажным стилем. Однако уже в начале 00-х артист неожиданно отправился за границу, а после пропал из поля зрения поклонников.

Как оказалось, Титомир был вынужден уехать из страны из-за преступных группировок. Артист три года скрывался от бандитов, а после все же вернулся в столицу. В Москве он открыл клуб «Газгольдер», занялся организацией вечеринок и продюсированием артистов. Например, именно он помог прославиться Басте.

Сегодня Титомир продолжает заниматься любимым делом. Его нередко можно встретить за диджейским пультом в московских клубах и на концертах. Также музыкант часто оказывается гостем ток-шоу, где не пытается сдержать эпатажное поведение. О своей жизни он активно рассказывает в социальных сетях и, как отмечают фанаты, выглядит артист совершенно так же, как и на пике популярности.