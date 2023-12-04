Все-таки последнее дело Черкасова? Продолжение «Мосгаза» оказалось под угрозой

Этой весной зрителям был представлен последний сезон детективного сериала «Мосгаз». Поклонники вновь столкнулись с любимыми героями, а следователю Ивану Черкасову противостоял давний знакомый, маньяк Владимир Ионесян, роль которого играет Максим Матвеев. И уже через несколько месяцев продюсеры объявили, что в разработке находится еще один сезон проекта.

И если часть зрителей осталась в восторге от неожиданных новостей, то другие поклонники выступили против выпуска новых серий. Как пишет автор Дзен-канала Natalie Efimova, лента «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» полностью разочаровала ее. Ей не понравился ни сюжет, ни множество ляпов, ни возвращение Матвеева к роли из первого сезона. И разработка нового сезона — это неуважение к популярному детективному сериалу.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо критики сериала. Как признались в комментариях фанаты, финальный сезон стал большим разочарованием, в котором ничто не заслуживает похвалы.

«Не нужно больше снимать! Не продолжайте. Ну бредятина же!», «Полное разочарование», «Халтура и только», — зрители не могут сдержать свою критику.

И некоторые поклонники даже предложили написать петицию, запрещающую выпуск новых серий. По их мнению, продюсеры непременно выпустят сериал, однако новые эпизоды станут большим разочарованием.