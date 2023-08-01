Все-таки безработный: Соседов окончательно решил уйти на покой

Белорусское телешоу «Фактор.BY» обзавелось новым наставником. Освободившееся кресло займет популярный российский продюсер Иосиф Пригожин. В составе жюри он заменит Сергея Соседова, который ранее сообщил о своем уходе с проекта.

На данный момент в эфир вышло уже два сезона проекта «Фактор.BY». В последнем победу одержал Иван Дятлов из России. Молодой человек был подопечным Сергея Соседова. Но сразу после объявления победителя его наставник заявил, что больше он не будет членом жюри на шоу талантов.

Для Соседова не впервой быть в составе жюри на подобных проектах, но его воспитанник первый раз стал лучшим среди всех участников. Очевидно, Сергей решил уйти на пике. Он заявил, что хочет сосредоточиться на других проектах и не тратить нервы на подобные шоу. Очевидно, что без «Фактор.BY» Соседову действительно станет спокойнее: не придется больше терпеть рядом Ольгу Бузову, которую музыкальный критик не переносит на дух.