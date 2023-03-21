Все такая же красотка: обомлеете, увидев Майю Светлову из «Электроника» сейчас
Годы совсем не сказались на ее внешности.
Оксана Алексеева прославилась на всю страну благодаря картине «Приключения Электроника», где исполнила роль Майи Светловой, подруги главного героя. Зрители со всего СССР остались в восторге от игры девочки и были уверены, что она продолжит кинокарьеру, однако судьба артистки сложилась иначе.
Как оказалось, слава и свет софитов не привлекали юную Оксану, поэтому она решила не становиться артисткой. После окончания школы она поступила в Одесский политехнический институт и получила диплом экономиста-программиста. Любимое дело позволило ей не только разбогатеть, но и много путешествовать. И в итоге она осталась жить во Франции вместе со своим мужем.
Вновь на экране Алексеева оказалась лишь в 2011 году, когда приняла участие в ностальгическом выпуске шоу «Пусть говорят», который был посвящен «Электронику». Бывшая звезда экрана шокировала зрителей своим внешним видом: как отмечают поклонники, Алексеева совсем не изменилась за прошедшие годы, поэтому в ней все еще узнается Майя Светлова, покорившая всю страну своим обаянием.