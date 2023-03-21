Все такая же красотка: обомлеете, увидев Майю Светлову из «Электроника» сейчас

Оксана Алексеева прославилась на всю страну благодаря картине «Приключения Электроника», где исполнила роль Майи Светловой, подруги главного героя. Зрители со всего СССР остались в восторге от игры девочки и были уверены, что она продолжит кинокарьеру, однако судьба артистки сложилась иначе.

Как оказалось, слава и свет софитов не привлекали юную Оксану, поэтому она решила не становиться артисткой. После окончания школы она поступила в Одесский политехнический институт и получила диплом экономиста-программиста. Любимое дело позволило ей не только разбогатеть, но и много путешествовать. И в итоге она осталась жить во Франции вместе со своим мужем.

Вновь на экране Алексеева оказалась лишь в 2011 году, когда приняла участие в ностальгическом выпуске шоу «Пусть говорят», который был посвящен «Электронику». Бывшая звезда экрана шокировала зрителей своим внешним видом: как отмечают поклонники, Алексеева совсем не изменилась за прошедшие годы, поэтому в ней все еще узнается Майя Светлова, покорившая всю страну своим обаянием.