Все такая же красавица: как сейчас выглядит Софья из «Бальзаковского возраста»
Годы не сказываются на ее внешности.
Карьерным трамплином для Алики Смеховой стал сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», где она исполнила роль Софьи Бабицкой. Талантливая игра артистки была тепло встречена публикой, а проект сделал ее по-настоящему известной.
После знаменитой комедии Смеховой поступали десятки предложений от режиссеров и продюсеров. Она блистала в «Дневнике доктора Зайцевой» и «Лондонграде», а последней ее работой стал сериал «Офлайн». Свободное же время знаменитость посвящает своим сыновьям Артему и Макару, которые появились на свет в 2000 и 2007 годах соответственно.
Новостями из жизни Алика делится в своих блогах, честно общаясь с подписчиками. Фанаты же всегда обращают внимание на ее записи и не скупятся на комментарии. По их мнению, 55-летняя Смехова прекрасно выглядит, отличается красотой и обаянием, что делает ее одной из самых ярких актрис России.
«Алика, вы самая роскошная и красивая женщина», «Красотка», — пишут преданные фанаты.