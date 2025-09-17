Меню
«Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали

«Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали

17 сентября 2025 12:48
«Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали

Зак Креггер со смехом и ужасом говорит действительно о важных вещах.

Психолог Эдвард Уайт, разбирая новый хоррор Зака Креггера «Орудия», пришел к печальному выводу, что настоящий ужас фильма кроется не в сверхъестественном, а в нашем собственном разуме.

Картина становится блестящей иллюстрацией того, как под давлением обстоятельств самые обычные люди превращаются в монстров, искренне веря в свою правоту.

Ключевой механизм этого превращения — феномен «моральной дезинтеграции», объяснил эксперт порталу The Conversation. Это своего рода встроенный генератор оправданий для нашей совести.

«Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали

В состоянии стресса мозг начинает подсказывать рационализации для жестокости:

«Они этого заслуживают», «Это во благо» или «Все так делают».

Фильм мастерски показывает, как жители городка Мэйбрук, потрясенные исчезновением 17 детей, используют эти оправдания, чтобы найти виноватого, коей становится учительница Джастин Ганди (Джулия Гарнер). Она — идеальный «чужой», на которого можно списать коллективный страх.

Но самый пугающий вывод Уайта касается эмпатии. В параноидальной атмосфере «Орудий» именно проявление человечности и сострадания наказывается жестоко. Доброта учительницы и забота директора школы трактуются как подозрительные и зловещие поступки.

«Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали

Психолог проводит параллель с феноменом «сигнализации о добродетели» — когда моральная ярость становится инструментом социального позиционирования, а не искренним желанием помочь.

Таким образом, «Орудия» — тревожное напоминание о том, что самый страшный монстр дремлет в нашей психологической природе. Он просыпается в моменты кризиса, заставляя нас выбирать между племенной враждой и человеческой порядочностью, и мы далеко не всегда способны сделать правильный выбор.

Ранее мы писали: Намекнули прямым текстом, а поняли не все: скрытая деталь в титрах «Орудия» переворачивает смысл ужастика с ног на голову

Фото: Кадр из фильма «Орудия» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
