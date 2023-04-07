Все та же Тамара: как сейчас выглядит обаятельная секретарша из «Папиных дочек»

Эпатажная и эффектная рыжеволосая помощница Сергея Васнецова — после того как Татьяна Орлова воплотила на экране Тамару Львовну Кожемятько, ее чаще стали звать в кино. Артистка очень любит свою работу и все свое время посвящает ей.

Наверное, поэтому с годами 66-летняя актриса не претерпела существенных возрастных изменений. Любимое дело дает Орловой необходимые силы и энергию — настолько мощную, что передается и зрителям.

Яркий пример — картина «Непослушник 2». В ней артистка вернулась к роли руководительницы иконописной школы — Ефросиньи. Здесь она мало похожа на экстравагантную секретаршу в ярких нарядах. Несмотря на короткие волосы, которые спрятаны под платком, и монашеское облачение, скрывающее фигуру, актрису несложно узнать.

Ее выдают огромные, словно вопрошающие светлые глаза и основательный породистый нос. Во внешнем виде Татьяны Александровны витает магия непреодолимого обаяния, которую она мастерски вкладывает в каждую из своих героинь.