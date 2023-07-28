Все та же красавица: звезде «Большой перемены» уже 76 лет, но ее до сих пор узнают на улице

Нина Маслова из тех актрис, которым так и не довелось предстать на экране в главной роли. Но даже в эпизодах она была настолько очаровательна, что надолго запоминалась зрителям.

В юности звезда не задумывалась об актерской профессии всерьез. В Школу-студию МХАТ поступила только потому, что окружающие в один голос твердили Масловой, что с такой внешностью ей нужно быть актрисой. Закончить это учебное заведение у нее не вышло — знаменитость отчислили. Унывать она не стала и тут же поступила во ВГИК.

Маслова никогда не скрывала, что питала страсть с горячительными напиткам. Выпивать она начала еще 11-летней девочкой и с тех пор регулярно прикладывалась к бутылке. Но это не помешало ей сниматься в кино.

Слава пришла к Масловой после того, как она сыграла в «Большой перемене». Доходы звезды выросли, а с ними усилилась и тяга к алкоголю.

С вредными привычками знаменитость покончила лишь после того, как врачи заявили звезде, что в противном случае жить ей осталось две недели.

Маслова нашли в себе силы побороть зависимость. И многие до сих пор узнают актрису на улице, с удивлением отмечая, что даже в 76 лет она остается все той же красоткой, что и в молодости. Ходят слухи, что артистка делала пластику, но она сама их опровергает. И делится с женщинами своим секретом: чтобы выглядеть хорошо, жить нужно праведно.