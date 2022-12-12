Все сошлось: в гибели Децла усомнились всего из-за одной фразы в интервью

Когда из жизни скоропостижно уходит популярная звезда, поклонники еще долго не могут смириться с такой потерей. Поэтому частенько и возникают конспирологические версии о том, что смерть была просто подстроена, чтобы актер, музыкант или светская леди могли спокойно состариться вдали от папарацци. Такие слухи обсуждались после кончины принцессы Дианы, Майкла Джексона, Элвиса Пресли. Децл не стал исключением.

Кирилл Толмацкий умер в феврале 2019 года. 35-летний музыкант был на гастролях в Ижевске, после выступления в гримерке он почувствовал себя плохо. Помощники не успели ничего сделать, как и приехавшие на вызов медики. Причиной смерти Децла стала острая сердечная недостаточность.

Но затем в гибели певца усомнились. Всему виной стала фраза, которую он неосторожно сказал в одном из ранних интервью. В 2016 году Толмацкий заявил, что мечтает инсценировать собственную смерть в возрасте 35 лет. По его словам, он бы хотел уехать жить на остров подальше от славы. Теперь фанаты певца считают, что он не умер, а просто осуществил свою мечту. Тем более что некоторые источники утверждают, как видели Децла в тот вечер в аэропорту Ижевска.