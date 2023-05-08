Все соки выпила: не поверите, каким был Шуфутинский до встречи с молодой женой

Легендарный шансонье Михаил Шуфутинский овдовел восемь лет назад. После смерти супруги артист женился еще раз — сегодняшняя избранница Светлана Уразова моложе него почти на 30 лет.

С нынешней пассией Шуфутинский познакомился много лет назад, когда она пришла в его коллектив в качестве танцовщицы. Уразовой на тот момент исполнилось 18 лет, и она сразу же сразила артиста своей красотой. Однако тогда у них не было возможности закрутить роман — Михаил Захарович был женат, и Светлана игнорировала его попытки приударить за ней.

Когда Шуфутинский переживал смерть супруги, Уразова всячески поддерживала шансонье. Так между ними завязались серьезные отношения.

За последние годы, прожитые с молодой женой, король российского шансона сильно похудел и осунулся — он сбросил аж 30 килограммов. На прежних фото Михаил Захарович был справным мужчиной в теле, а небольшой лишний вес даже подчеркивал его импозантность.

Теперь же картина совсем иная. Изумленные поклонники говорят, что Уразова выпила из него все соки. На самом деле Светлана контролирует рацион 75-летнего Шуфутинского, ведь у шансонье есть проблемы со здоровьем. Кроме того, под влиянием Уразовой певец начал заниматься в бассейне. Поэтому он так сильно постройнел.