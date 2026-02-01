Все смотрели «Санта-Барбару», но в России 90-х шел другой сериал — ничем не хуже, а рейтинг «космос»

В начале 90-х в России наступило время сериалов. Тогда в основном зрители смотрели «Санта-Барбару» и различные бразильские, мексиканские новеллы. И именно в этот период был показан сериал «Петербургские тайны», у которого до сих пор рейтинг на «Кинопоиске» 7,7.

О чем сериал

Российский сериал был создан по мотивам романа Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы». Этот грандиозный драматический проект о любви, предательстве, мести и богатстве. Сериал рассказывает историю аристократических семей Чечевинских и Шадурских в середине XIX столетия.

Почему нужно посмотреть

Этот проект достоин просмотра. И для этого есть несколько причин. Во-первых, звездный каст. Среди исполнителей были известные отечественные актеры: Наталья Гундарева, Елена Яковлева, Виктор Раков, Николай Караченцов, Дмитрий Брусникин. Во-вторых, атмосфера. Создателям удалось, несмотря на буквально нищенский бюджет, воссоздать подлинную атмосферу Петербурга соответствующего периода. При этом съемки велись в Москве и Подмосковье, так как снимать в Петербурге было гораздо дороже, а актеры работали буквально «за идею». В-третьих, награды. Проект получил премию «ТЭФИ» в 1997 году и входит в число наиболее выдающихся исторических телевизионных фильмов.

Зрители до сих пор в восторге от проекта. Особенно выделяют интригующий сюжет, игру актеров, роскошные костюмы и погружение в историю: