Все смеялись над этим мальчиком-зайцем: он вырос и прославился на весь мир

От травли не застрахован никто, даже голливудские звезды. В детстве многие из них становились объектом для едких насмешек сверстников. Но, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Джим Керри был похож на зайца из-за своих зубов, поэтому многие его обзывали и травили. Однако мальчик не обращал внимания на буллинг. Напротив, он стремился оказаться в центре внимания и делал все, чтобы окружающие заметили его артистический талант.

Джеймс Керри во всем поддерживал своего сына и верил, что тот добьется успеха.

В 15 лет юноша вышел на сцену одного из клубов в качестве комика, но потерпел полный провал. Публика освистала юмориста, и это надолго отбило у будущего актера желание выступать.

Потребовалось немало времени, чтобы он пришел в себя после позорного поражения и попробовал еще раз. Спустя два года артист вернулся в то же самое место. И, о чудо, на этот раз зрители оценили его старания. Более того, знаменитости предложили выступать в заведении на постоянной основе — там его и заприметил знаменитый Родни Дэнджерфилд.

Дальше события развивались стремительно. Керри переехал в США и приступил к осуществлению своей главной мечты — начал строить актерскую карьеру и вскоре обрел всемирную известность.