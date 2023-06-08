Все смеялись над этим гадким утенком, и он пошел в зал: теперь его очередь злорадствовать

Взрослым людям свойственно быть жестокими, дети часто жестоки вдвойне. Над Максимом из Сургута в детстве посмеивались не только незнакомцы, но и друзья. Все из-за нестандартной внешности и щуплого телосложения.

Но смиренно «съедать» насмешки Максим не стал. Как не стал он и комплексовать, грустить и утопать в жалости к себе. Что же сделал этот гадкий утенок? Пошел в качалку. И, надо сказать, очень быстро достиг феерических результатов на новом поприще.

Теперь критиканы совершенно точно кусают локти. Просто посмотрите, как выглядит юноша теперь. Он уже давно не гадкий утенок и не ушастый «ботан». Максим «выстроил» тело, о котором мечтают миллионы мужчин. А теперь о новоиспеченном атлете, скорее всего, мечтают и миллионы девушек.

Парень поступил на спортфак и увлекся армрестлингом. Сейчас он много времени уделяет изучению концепции здорового образа жизни и по-настоящему влюбился в спорт и учит этому других.