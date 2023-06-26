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Все случилось внезапно: что известно о пропаже 71-летней Ирины Аллегровой

26 июня 2023 06:00
Все случилось внезапно: что известно о пропаже 71-летней Ирины Аллегровой

Правду поведал близкий друг.

Ирина Аллегрова давно не выступает и не выпускает новых хитов. Поклонники всерьез беспокоятся о здоровье «шальной императрицы». Неужели певица больше не вернется на эстраду?

Все слухи развеял Виктор Чайка, известный композитор и друг звезды. По словам музыканта, Аллегрова попросту устала от светской шумихи и внимания прессы. Знаменитости нужна пауза, чтобы привести мысли в порядок и порадовать почитателей свежими песнями.

«Сейчас у нее период раздумий. Она думает. Она осталась дружелюбным человеком, но объясняет, что у нее такой период, когда она не показывается, не снимается. Говорит: „Я должна привести в порядок мысли и все остальное“», — приводит слова Чайки портал «Новости восточной ленты».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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