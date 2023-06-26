Все случилось внезапно: что известно о пропаже 71-летней Ирины Аллегровой

Ирина Аллегрова давно не выступает и не выпускает новых хитов. Поклонники всерьез беспокоятся о здоровье «шальной императрицы». Неужели певица больше не вернется на эстраду?

Все слухи развеял Виктор Чайка, известный композитор и друг звезды. По словам музыканта, Аллегрова попросту устала от светской шумихи и внимания прессы. Знаменитости нужна пауза, чтобы привести мысли в порядок и порадовать почитателей свежими песнями.