Все случилось внезапно: что известно о пропаже 71-летней Ирины Аллегровой
Правду поведал близкий друг.
Ирина Аллегрова давно не выступает и не выпускает новых хитов. Поклонники всерьез беспокоятся о здоровье «шальной императрицы». Неужели певица больше не вернется на эстраду?
Все слухи развеял Виктор Чайка, известный композитор и друг звезды. По словам музыканта, Аллегрова попросту устала от светской шумихи и внимания прессы. Знаменитости нужна пауза, чтобы привести мысли в порядок и порадовать почитателей свежими песнями.
«Сейчас у нее период раздумий. Она думает. Она осталась дружелюбным человеком, но объясняет, что у нее такой период, когда она не показывается, не снимается. Говорит: „Я должна привести в порядок мысли и все остальное“», — приводит слова Чайки портал «Новости восточной ленты».
Фото: Legion-Media