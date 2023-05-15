Все случилось на 9 мая: как Анастасия Заворотнюк обрела покой

Анастасия Заворотнюк вот уже четыре года скрывается от публики и борется с тяжелой формой онкологического заболевания. В качестве убежища она выбрала шикарный особняк в поселке Крекшино, однако еще недавно о покое в своей обители артистка могла только мечтать.

Все дело в том, что соседкой Заворотнюк является Наташа Королева, у которой что ни день — то шумный праздник с гуляниями. Но вот на 9 мая артистка пощадила соседей и не стала закатывать вечеринку на всю округу. В важный день супруга Тарзана уехала из Крекшино в гости к подруге Иде Достман.

Судя по всему, именно соседи звездного адвоката терпели гуляния, в то время как Анастасия Заворотнюк получила уникальную возможность обрести покой в важный день.